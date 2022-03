Contro la guerra: la fiaccolata della pace di Alessandria

ALESSANDRIA - Saranno le "candele della pace" a illuminare la notte di Alessandria. Una luce che si unisce a tante altre per manifestare contro l'invasione dell'Ucraina. Ad organizzare il presidio sono state le principali sigle sindacali. In diretta video, seguiremo la manifestazione. Nel frattempo proseguono le iniziative di solidarietà rivolte ai profughi ucraini in fuga dalla guerra.