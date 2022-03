"Troppo gente resta a casa. Venga a darci una mano, ne abbiamo bisogno"

ALESSANDRIA - I conti della gara dicono quasi 1900 spettatori: i paganti sono poco più di 900, ma di questi oltre un terzo arriva da Como.

Eppure era la gara più importante, e la squadra ha risposto, "ma questi ragazzi rispondono sempre. E vanno elogiati. Hanno una vocazione innata, e grandissima, alla lotta, al sacrificio, a non mollare mai, a tirare fuori risorse anche quando tutto sembra perso".

Anche per questo vanno aiutati. E Longo è molto diretto verso i tifosi che preferiscono la poltrona del salotto di casa, o, peggio ancora, la tastiera ai seggiolini del 'Mocca'. "Mi auguro che, nelle prossime partite, il Moccagatta sia pieno. Pieno per spingere questa squadra, per provare a fare tutto, insieme. L'Alessandria, i i miei giocatori, tutti noi abbiamo bisogno del Moccagatta gremito:il nostro non è un impianto da 20mila persone, ne tiene poco più di 5mila, e in una piazza che manca dalla B da quasi 50 anni mi fa specie vederlo semivuoto".

E' un appello di un uomo, prima ancora che di un tecnico, innamorato del suo lavoro e dell'Alessandria. "Sapete tutti bene quanto attaccamento ho per questa maglia, quanta passione mettiamo e quanta ne mettono tanti tifosi. Ma c'è anche molta gente che resta a casa e, invece, potrebbe venire a darci una grossa mano. Si può fare qualcosa in più per questi ragazzi e per questa società".

Per chi ancora non avesse colto bene il messaggioo, c'è, anche, un esempio concreto, numeri alla mano. "Il Vicenza, dietro di 12 punti, e in una situazione quasi drammatica, ma ha sempre avuto il 'Menti pieno. Mi fa specie questo, perché io conosco il pubblico di Alessandia e so quale contributo può dare. E so anche che tante gente, che oggi continua a non venire allo stadio, invece potrebbe essere sugli spalti e aiutarci, perché ne abbiamo bisogno".

Alessandria - Como, il pari sta davvero stretto Casarini pareggia il vantaggio di La Gumina su rigore molto dubbio. Tre prodezze di Facchin e una rete annullata

Concetti chiari, senza troppi giri di parole: la speranza è chi ha optato per il derby di Coppa (e si è perso uno spettacolo) o è rimasto comodamente davanti alla tv, capisca che la B chiede altro. A tutti.