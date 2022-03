Da Caritas una raccolta fondi per il popolo ucraino

ALESSANDRIA - La Caritas diocesana di Alessandria, in sintonia con Caritas Italiana e il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, ha avviato una raccolta solidale per offerte di natura esclusivamente monetaria. Il ricavato servirà per intero alle progettazioni di Caritas Italiana, che avrà così a disposizione importanti risorse da destinare al popolo ucraino oppure al sostegno dei servizi di accoglienza che le comunità cristiane stanno offrendo nei paesi di confine, per l’eventuale necessità di accoglienza dei profughi nel nostro Paese.

Dove effettuare il versamento

«Pur consapevoli dell’utilità di donazioni di beni materiali quali cibo, vestiario o medicine – fanno sapere da Caritas Alessandria - almeno per ora riteniamo che la donazione in denaro consenta una maggiore facilità di consegna e duttilità nel reperire ciò che potrà essere più necessario in base all’evolversi della situazione; aspetto, quest’ultimo, allo stato attuale difficilmente prevedibile».

Per sostenere l’iniziativa della Caritas diocesana è possibile fare un versamento sul conto che risponde alle seguenti coordinate bancarie:

IT 08 W050 3410408000000000797 (Banca Bpm)

intestato a Diocesi di Alessandria – Servizio Caritas

con causale Europa/Ucraina