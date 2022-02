Incornato da un toro, grave 72enne

BERGAMASCO - Grave incidente ieri sera in un recinto dell’agriturismo Amarant, in regione Franchigie, lungo la strada provinciale Oviglio-Incisa. Il proprietario Carmelo Miragliotta, 72 anni (ex candidato alle Provinciali 2004 e alle Amministrative 2007 di Alessandria con la lista Gente Produttiva e attualmente impegnato con ItalExit-Paragone, dove ricopre il ruolo di tesoriere della sezione cittadina; foto sotto), è stato ferito da un toro.

Quando è avvenuto l’incidente, l’uomo si trovava all’interno di un recinto ed è stato caricato dall’animale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i medici del 118. Miragliotta è stato trasportato all’ospedale di Alessandria in codice rosso.

Il 72enne è stato ricoverato, per i medici è in prognosi riservata.