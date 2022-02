Al via il nuovo corso di pet therapy al For.Al di Alessandria

ALESSANDRIA - Una nuova edizione del corso di Pet Therapy, Livello Propedeutico, sta prendendo forma al For.Al di Alessandria.

Proprio in questi giorni è infatti iniziato il corso che si svolge in Fad (Formazione a distanza), riconosciuto dalla Regione Piemonte, valido su tutto il territorio nazionale, e in collaborazione con l’associazione ‘Un Cane per Sorridere Onlus’ al quale partecipa un gruppo di discenti, provenienti da otto Regioni diverse, ovvero Sicilia Sardegna, Lazio, Emilia, Umbria, Liguria, Lombardia e Piemonte.

Il corso ha una durata complessiva di 21 ore e fornisce nozioni di base sugli Iaa e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e regionale. Questa terapia (conosciuta anche come Interventi Assistiti con gli Animali) comprende progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone grazie al coinvolgimento degli animali domestici: a seconda dell’ambito di intervento possono avere valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa.

Al superamento della prova finale (l’ultima lezione è prevista sabato 19 marzo) si otterrà il titolo di ‘Responsabile di Attività’ nelle Aaa e l’iscrizione nel DigitalPet ministeriale. L’attestato consente inoltre di accedere al Livello Base del corso.

Prestigioso il parco docenti che contempla, oltre a Lino Cavedon, massimo esperto nazionale di interventi assistiti con gli animali che ha contribuito alla stesura delle linee guida nazionali, anche Stefania Pecora, Franco Fassola, Maria Grazia Daquarti, Alessandra Bolacchi, Roberto Crepaldi, Marisa La Mantia e Cinzia Cavagna.

«La continua richiesta di questa formazione ci rende orgogliosi sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano - commentano presidente e direttore generale di For.Al, Alessandro Traverso e Veronica Porro - e siamo certi che l’ottima organizzazione dei corsi e i docenti di alto livello siano proprio gli elementi indispensabili per la buona riuscita e la soddisfazione dei corsisti».