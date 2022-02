Morto Luca, figlio del fotografo Coscarella

ALESSANDRIA - Una malattia diagnosticata da tempo s'è portato via l'alessandrino Luca Coscarella, 40 anni, dipendente della Mecal di Fubine (era addetto al Centro elaborazione dati) e figlio di Mario Coscarella, noto fotografo habitué allo stadio Moccagatta in occasione delle partite dei Grigi, e, in passato, collaboratore del "Piccolo".

I funerali di Luca saranno celebrati lunedì alle 11 nella chiesa di San Baudolino, in via Bonardi al quartiere Cristo, dove domenica alle 19 verrà recitato il rosario. A piangerlo anche la mamma Rosa, la sorella Stefania e la nipote Gaia, a cui era molto affezionato.

Secondo quanto si è appreso, il 40enne era in attesa di un trapianto di reni. Le sue condizioni si sono complicate, anche a causa della pandemia di Covid. Un amico lo descrive come "un ragazzo straordinario, sempre allegro, di una simpatia unica".