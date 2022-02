Alessandria: Barillà no, anzi quasi sì

ALESSANDRIA - No, anzi quasi sì. Per Antonino Barillà all'Alessandria fino alla fine del campionato.

Solo ieri pomeriggio il ds Fabio Artico, dopo aver 'dribblato' le domande sul mercato, ha risposto molto diplomaticamente: "Svincolati? Abbiamo ancora qualche giorno di tempo. Un innesto, in questo momento, va valutato bene, perché ci sono da capire in quali condizioni è il giocatore, che potrebbe eventualmente, arrivare e se ha bisogno di tempo per trovare ritmo e inserirsi nel gruppo. Sono tutti fattori da considerare attentamente".

Barillà, da poco svincolato dal Monza, sembrava allontanarsi in maniera definitiva. Invece, nelle ultime ore, la pista si è di nuovo riaperta e ci sarebbero concrete possibilità di arrivare a una firma in tempi brevi. Non per la gara con il Cosenza, ma, chissà, già per quella con il Como, il 1° marzo.

Barillà, classe 1988, è un centrocampista centrale, mancino, che può anche giocare più esterno, a sinistra, e in alcune gare si è anche abbassato sulla linea dei difensori. Ha, di fatto, solo A e B nella sua lunga carriera, Reggina, Parma e Monza. Quest'anno solo poche presenze, ma fino alla fine di gennaio, quando ha definito la rescissione con il club brianzolo, è rimasto in gruppo, recuperando da un infortunio a settembre, rientrato poi dopo qualche settimana.