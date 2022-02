Contagi, i tamponi positivi solo il 4,7 per cento

ALESSANDRIA - Consueto aggiornamento sull'andamento della pandemia, grazie all'Unità di crisi della Regione. Oggi, in Piemonte, sono stati comunicati 1.948 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 4,7% di 41.412 tamponi eseguiti, di cui 35.992 antigenici.

Contagi

Il totale dei casi positivi diventa 977.816, così suddivisi su base provinciale: 80.572 Alessandria (217 più del totale rilevato ieri) , 44.883 Asti, 37.942 Biella, 131.066 Cuneo, 74.121 Novara, 519.761 Torino, 34.716 Vercelli, 34.886 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.792 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.077 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-4 rispetto a ieri); quelli in terapia intensiva sono 1.016 (-56 rispetto a ieri)

Le persone in isolamento domiciliare sono 46.901. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.556.433 (+41.412 rispetto a ieri).

Decessi

Sale a 13.017 il numero dei decessi in regione, 1.742 dei quali in provincia di Alessandria (2 in più rispetto al totale di ieri). Nelle altre province: 779 Asti, 498 Biella, 1.589 Cuneo, 1.046 Novara, 6.206 Torino, 601 Vercelli, 422 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 134 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Guariti

Infine, sono 916.843 i guariti complessivi (+ 3.034 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 75.558 Alessandria (279 più del numero comunicato ieri), 42.541 Asti, 35.882 Biella, 124.198 Cuneo, 71.066 Novara, 490.146 Torino, 32.560 Vercelli, 32.795 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.635 extraregione e 8.462 in fase di definizione.