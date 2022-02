Addio a Cesare Ricci, presidente del San Giuliano Nuovo

SAN GIULIANO NUOVO - Quando Cesare Ricci entrava nella sede della Figc provinciale, chiunque era lì non poteva che essere travolto dalla sua passione, dall'amore per il 'suo' San Giuliano Nuovo.

Con la sua squadra si è sempre identificato, anche nelle ultime settimane in cui la sua salute si è aggravata, tanto da rendere necessario il ricovero, ma i contatti con lo staff erano frequenti.

Ricci si è spento all'ospedale di Alessandria, dove era da oltre un mese. "Una persona straordinaria - ricorda Paolo Picardi, che allena la formazione di Prima Categoria - spesso al campo e, comunque, sempre vicino a noi per esaltarci nelle vittorie e per caricarci con tutta la sua energia nei momenti meno brillanti. Sapevamo che da quindici giorni le sue condizioni erano peggiorate, la notizia della sua scomparsa ci addolora tanto, perché toglie a noi, e al calcio dilettantistico, un dirigente raro".

Ricci, titolare di un negozio nel sobborgo alessandrino, aveva 69 anni. Domenica il San Giuliano giocherà con il lutto al braccio e sarà osservato un minuto di raccoglimento.