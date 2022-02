Due incendi nella notte: a Bosco Marengo muore 68enne

ALESSANDRIA - La scorsa notte sono stati due gli incendi che hanno - purtroppo - interessato la nostra provincia. Uno si è trasformato in tragedia.

Il primo, verso le 2, hainteressato un'abitazione in località Roncaglia, a Casale Monferrato.

Il rogo è scoppiato in una mansarda di circa sessanta metri quadrati di un'abitazione di due piani. Il tempestivo intervento delle squadre giunte da Casale Monferrato ed Alessandria con autoscala e autobotte ha permesso di bloccare le fiamme prima che si estendessero all’ abitazione confinante.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte. Le cause sono in fase di accertamento.

Il dramma

Verso le 3, invece, un uomo è morto a causa dell'incendio di un materasso.

La vittima, Giampaolo Montessoro, aveva 68 anni. La tragedia è accaduta a Bosco Marengo, lungo la statale 35 bis dei Giovi, in un'abitazione vicino al capannone dove sono esposti mezzi agricoli.

E' stata la sorella della vittima a dare l'allarme. Quando sono arrivati 118 e Vigili del fuoco purtroppo per il 68enne non c'era più niente da fare. Il decesso sarebbe da attribuire all'intossicazione dovuta al fumo.

I Vigili del fuoco dovranno ora chiarire le cause che hanno scatenato il rogo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.