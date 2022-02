Risorge Occimiano, Alessandria gioia a metà

ALESSANDRIA – Manca solo il risultato della Plastipol, in C maschile, che gioca in posticipo oggi a Verbania ospite dell’Altiora, per completare il turno di questo weekend, ma già le gare del sabato hanno dato i loro verdetti.

La notizia positiva è la rinascita, nella C femminile, della Nuova Elva Fortitudo che nel derby contro la Zs Ch Valenza si impone con un 3-0 netto, soffrendo solo un po’ nel primo parziale vinto 25-22 prima di piegare la resistenza delle avversarie nei due set successivi, 25-14 e 25-17: con questo punteggio e la contemporanea sconfitta casalinga del Safa2000 per mano del Montalto Dora, le ragazze di Gombi tornano al secondo posto in classifica, un punto in meno – e una partita in più – della capolista Lilliput. Le ragazze di Settimo Torinese infatti hanno segnato percorso netto anche ad Ovada, seppellendo Cantine Rasore 0-3 (14-25 20-25 15-25) in una gara evidentemente fuori portata per la squadra di Patrone. Nella giornata dei 3-0 ne arriva anche uno a favore dell’Alessandria Volley (26-24 25-21 25-10), che piega così il Real Venaria e aggancia il sesto posto in classifica con già la freccia pronta al sorpasso sulle ovadesi che hanno sì un punto in più ma anche due gare già giocate.

La Bollente domina, punto pesante Acqui Oggi contro Chieri Novi gioca per il podio. Euromac Mix cede a Reale Mutua

Gioie anche dalla D, dove le Gavi Volley Pirates espugnano Pino Torinese sempre senza lasciare nemmeno un set alle avversarie: i parziali di 15-25, 22-25 e 20-25 consolidano il terzo posto delle ragazze di Quagliozzi.

Nella maschile, ritorna in campo e si fa subito notare la Plb Cetip-Makhymo Acqui Terme: lo 0-3 esterno al Pavic è ampiamente prevedibile visto che gli avversari sono penultimi, ma i parziali (17-25 16-25 12-25) mostrano una squadra sempre in controllo della situazione. Cade invece con lo stesso punteggio, seppur lottando come si vede nei parziali di 23-25, 20-25 e 21-25 Alessandria, vittima del Conad Montanaro vicecapolista.