Grigi, compleanno al bar dello stadio

ALESSANDRIA - Longo e i giocatori hanno l'orgoglio di aver permesso all'Alessandria di festeggiare i 110 anni in B e in buona condizione? E i tifosi sono orgogliosi dei Grigi, del 'comandante' e della sua 'truppa', di gente con la maglia che diventa una seconda pelle e ogni gara è una opportunità per dimostrarlo.

Oggi, al Bar dello Stadio, si è brindato, qualcuno incantato a guardare le foto e a rivivere alcuni momenti intensi di questa lunga storia, altri a dividersi la torta con il simbolo del compleanno del 'secolo +10'. "Lottare per tenerci la B ci compatta tutti - il pensiero di 'Audi' - noi e i ragazzi in campo".

Molti si sono dati appuntamento domani mattina all'alba: partenza alle 6, pulmini e macchine, da Alessandria e da Pozzolo, con adesioni da altre zone. I biglietti venduti nel settore ospiti sono 62 e ad Ascoli parlano di "presenza importante" (poco oltre 2400 i tagliandi complessivi acquistati). Mentre ad Alessandria è già iniziata la prevendita per la gara con il Perugia del 22.