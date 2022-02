Alessandria - Lecce: i protagonisti

ALESSANDRIA - Duello tra aspiranti al titolo di capocannoniere della B. Lo è Simone Corazza, 9 reti, e il suo 'competitor', oggi, è Massimo Coda, che ha vinto questa classifica nel 2021 e si candida al bis, 9 centri anche per lui (e per Manuel De Luca, ex grigio oggi a Perugia). Manca il leader, Gabriel Strefezza, che salterà la sfida di oggi (ore 18.30) perché squalificato.

Ma la batteria degli attaccanti salentini, comunque, è di quelle davvero importanti, oltre a Coda Di Mariano, 4 volte a bersaglio quest'anno, e Listkowski, e c'è Rodriguez come alternativa. Non sono da meno gli altri reparti: in difesa Gendrey è completamente recuperato e Gallo, a sinistra, è un elemento di spinta che vede anche la porta. Il centrocampo ritrova Hjulmand, che partirà titolare. Ci sono, però, alcuni ballottaggi, che Baroni valuterà fino all'ultimo.

Alessandria con un 3-4-3 in cui è la difesa ad avere più soluzioni, e Mantovani può tornare dall'inizio. In questo caso uno tra Prestia e Di Gennaro al centro. Tre mediani per due posti, a sinistra Lunetta non ha quasi concorrenza, ma Mattiello può essere una alternativa sulle due fasce. Al centro dell'attacco può essere la gara di Marconi e non solo per la mezza stagione disputata a Lecce: l'Alessandria ha bisogno delle sue reti e lui di sbloccarsi.

Le probabili formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Chiarello, Marconi, Milanese. All.: Longo

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Calabresi, Gallo; Majer, Hjulmand, Bjorkengen; Di Mariano, Cosa, Listkowski. All.: Baroni

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Vecchi di Lamezia e Scatragli di Arezzo, quarto ufficiale Giordano di Novara. Var Serra di Torino, assistente Var Imperiale di Genova