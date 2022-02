Langhe-Roero-Monferrato: ok al nuovo Statuto

TORINO - Nuovo statuto per l’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, costituita nel 2011 dalla Regione e dalle Province di Cuneo, Asti e Alessandria. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza le modifiche statutarie, che sono state illustrate dall’assessore alla Cultura Vittoria Poggio: “Tra le modifiche introdotte – ha spiegato - il Consiglio di amministrazione sarà sempre composto da 5 membri, due dei quali (e non più uno) designati dalla Regione; è eliminato il Comitato scientifico, che era propedeutico al riconoscimento Unesco e viene inserita la figura del direttore".

Su richiesta delle opposizioni, l’assessore ha anche presentato un emendamento sulla durata in carica del presidente, che sarà rieleggibile per un periodo di ulteriori 4 anni.