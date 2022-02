Quargnento, incidente all’ingresso del paese

QUARGNENTO - ORE 18.00 - L'automobilista rimasto coinvolto nell'incidente alle porte del paese è rimasto ferito ma - fortunatamente - in modo non serio. L'uomo, 50 anni, soccorso dai medici del 118 è stato giudicato con un codice verde.

ORE 10.30 - Incidente stradale all’ingresso del paese. Un’auto è finita fuori strada per motivi ancora da chiarire. La dinamica è in via d’accertamento.

Sul posto Vigili del fuoco, 118 con l’ambulanza della Croce Rossa e la Polstrada.

Seguono aggiornamenti.