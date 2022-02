Alessandria, la storia, le maglie. Per i 110 anni

ALESSANDRIA - C'è la storia, perché 110 anni di calcio sono un lungo cammino.

C'è il presente, il compleanno ormai vicino, il 18 febbraio, data di nascita dell'Alessandria.

E c'è il futuro, che è 'green', come la divisa creata per la gara del 22 febbraio, contro il Perugia. Ispirata a quella del 1990 - 91, promozione in C1, una delle stagione del legame forte tra i Grigi e la gente. "Verde anche come simbolo della scelta di sostenibilità della società e degli sponsor, l'Adidas e tutti i partner. Hanno lavorato tre aziende e una agenzia di pubblicità - sottolinea il direttore commerciale Luca Borio - per creare un pezzo unico, con l'oro nelle scritte e nelle finiture, lo stemma della città ricamato e Alessandria sul petto". I kit completi e le singole maglie si possono prenotare da venerdì 18 alle 18 (e fino a mercoledì 23 alle 12) alla email maglia110@alessandriacalcio.it

Contro il Lecce la squadra enterà in campo indossando un modello che riproduce la maglia del 1948 - 49, bianca con il fascione grigio - bianco - rosso. Già in vendita da oggi da Orshop. In quel campionato i Grigi, in B, si salvarono.

Le due divise sono state create in collaborazione con Museo Grigio che, per i 110, lancia 'Grigi in B', libro scritto a più mani con la copertina di Riccardo Guasco.