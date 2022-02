Spettacolo doppio. In campo e sugli spalti

BRESCIA - "Prestazione eroica" in campo, ma anche sugli spalti si è fatto davvero sul serio e benissimo. Non che ci fossero dubbi, ma la gente grigia fa sempre la differenza, per numero, passione, per essere una cosa sola con una squadra in cui si identificano tutti.

Un abbraccio all'esultanza per il gol, avessero potuto scendere da quei gradoni del Rigamonti i tifosi lo avrebbero fatto tutti, perché una formazione che lotta, che mette coraggio, che sa anche essere spavalda è da sostenere sempre. E da applaudire anche se, alla fine, arriva un gol evitabile come quello di Moreo.

Però, come scrive Andrea Fucci, tornare a casa con qualche parolaccia per un pareggio subito allo scadere in casa di una formazione che deve vincere il campionato, dominata per un'ora abbondante, è segno di rabbia, certo, ma anche di orgoglio.