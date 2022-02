Il fosso che non viene mai pulito con rischi

VALMADONNA - Dovesse mai piovere con una certa violenza, via Cerca, nel tratto in cui separa Valmadonna da Valle San Bartolomeo, dalle parti del centro riabilitativo Borsalino, s'allagherebbe di sicuro. D'altronde, basta dare un'occhiata alle condizioni del fossato, in cui trionfano le canne (per non dire della spazzatura, compresi scarti edili). Andreino Leoncini è un abitante della zona che, ancora una volta, torna a segnalare il problema. Finora le sue rimostranze sono cadute nel vuoto.