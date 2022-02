Cuttica: "Logistica, ospedale, ponte Bormida: opere per la città"

ALESSANDRIA - E' soddisfatto, il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dopo l'incontro in mattinata con il governatore Alberto Cirio: "Non sono stati anni semplici, ma si è lavorato concretamente per la città. Dal secondo ponte Bormida all'ospedale - che considero già una realtà - dalla logistica ai collegamenti veloci per Milano, una battaglia intrapresa cinque anni fa in campagna elettorale, parliamo di progetti che non si chiudono nello spazio di un mandato. Ma guardano allo sviluppo del territorio".

Cirio: “Alessandria

è la provincia del futuro” Il presidente della Regione ha incontrato in Comune il sindaco Cuttica di Revigliasco

Il primo cittadino ha poi accompagnato il presidente della Regione all'hub vaccinale dell'ex caserma Valfrè, dove sono stati accolti dai vertici dell'Asl Al, dal presidente della Croce Rossa di Alessandria Marco Bologna e dal coordinatore della Protezione Civile, Andrea Morchio.