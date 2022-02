Vaccini: oggi in Piemonte oltre 15mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Quotidiano appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale. Oggi, mercoledì 9 febbraio, sono 15.259 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 1.525 è stata somministrata la prima dose, a 3.260 la seconda, a 10.474 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.433.767 dosi, di cui 3.236.416 come seconde e 2.617.400 come terze.

Certificato di esenzione vaccinale

In base alla normativa nazionale, i certificati di esenzione vaccinale a partire dal 1 marzo saranno validi solo se emessi in formato digitale sull’apposito sistema nazionale Tessera Sanitaria (i certificati cartacei saranno validi fino al 28 febbraio).

Coloro che hanno la necessità di ottenere o rinnovare il certificato di esenzione vaccinale, che d’ora in avanti sarà quindi solo digitale, possono rivolgersi già dai prossimi giorni, al proprio medico di famiglia o alla propria Asl di competenza, che alla luce delle stato di salute del paziente valuteranno la presenza dei requisiti per rilasciare l'esenzione.