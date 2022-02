Nella notte tenta il furto all'Unes di Alessandria. Arrestato

ALESSANDRIA - Nella notte del 5 febbraio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Alessandria è intervenuta alle 2.20 presso il supermercato Unes Maxi del Cristo, dopo che era scattato l’allarme anti intrusione.

Sul posto gli operatori hanno notato che, vicino alle casse continue, vi era una porta aperta, fatto anomalo che, unito ad una porta antipanico danneggiata e aperta, ha fatto allarmare gli agenti.

Salite le scale a cui dava accesso la porta e dopo essere giunti al pianerottolo superiore, gli operanti hanno rintracciato un ragazzo che è stato immediatamente posto in condizione di sicurezza, senza che resistenza.

Il lavoro di sintesi susseguente e la ricostruzione dei fatti, ha condotto a ritenere che la persona scovata all’interno del supermercato avesse poco prima danneggiato e aperto la porta antipanico con l’utilizzo di un mattone autobloccante, rinvenuto sul posto, permettendogli l’ingresso illecito nei locali dell’esercizio commerciale ai fini di commettere un furto.

Al momento del controllo il soggetto era in possesso di alcuni generi alimentari che, integri, sono stati riconsegnati al personale del supermercato. A seguito di un ulteriore controllo degli operatori della volante, sono stati rinvenuti nella disponibilità del reo, diverse bottiglie di alcolici ancora con il dispositivo antitaccheggio inserito appartenenti all’Unes Maxi. Il soggetto individuato, considerati gli elementi probatori acquisiti a suo carico, è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto del ragazzo.

Poco dopo, nella stessa via, gli operatori hanno sventato un analogo furto in farmacia.