Cirio, le tappe in Comune e all'hub vaccinale

ALESSANDRIA - Tappa alessandrina, questa mattina, per il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: prima visita in Provincia per la firma di un accordo su una scuola ovadese; seconda in Comune, per un franco confronto con il sindaco Cuttica di Revigliasco e con la giunta; terza all'hub vaccinale dell'ex caserma Valfrè.

Cirio: “Alessandria

è la provincia del futuro” Il presidente della Regione ha incontrato in Comune il sindaco Cuttica di Revigliasco