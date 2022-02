Alessandria: tragica caduta, muore 55enne

ALESSANDRIA - Tragedia lunedì mattina in via Giuseppe di Vittorio, la strada che costeggia l'ospedale Infantile, tra via Marengo e via Galimberti.

Un uomo è precipitato dalla finestra dell'alloggio dove abitava, al secondo piano. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con la medicalizzata della Croce Verde. Ma le ferite riportate nella caduta sono risultate troppo gravi, e i medici non hanno potuto che constatare il decesso di Luca Alberto Carlo Rabossi, 55 anni.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che dovranno accertare l'accaduto. Si pensa a un gesto anticonservativo.