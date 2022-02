ALESSANDRIA - Lo cantano i tifosi, è l'urlo di battaglia al Moccagatta, e in trasferta, ed è anche il titolo perfetto per "L'Orso in casa": "Orso sempre con te sarò" sulla copertina dell'ultimo numero, in edicola oggi con Il Piccolo e in distribuzione domani allo stadio, per Alessandria - Pisa.

Molti gli argomenti sviluppati: si parla di mercato, con i movimenti di tutte le squadre, e di come potrà cambiare (se davvero cambierà) il campionato di B nel girone di ritorno. Riflettori anche sul Lecce, nuova capolista in una vetta molto affollata.

Il focus è, naturalmente, sul Pisa, "cervello russo, cuore toscano", perché la proprietà Knaster ha rilanciato, a suon di investimenti, la passione nerazzurra. Il doppio ex da ricordare, grazie a Museo Grigio, è Renzo Contratto.

Il faccia e faccia aiuta a conoscere meglio Tommaso Milanese, un "giovane veterano".

Nello spazio dedicato al settore giovanile l'intervista ad Andrea Carozzo, da molti anni preparatore dei portieri.

Qui sotto la versione integrale dell'ultimo numero

L'orso in casa