Caso Atm, Fornaro: "Ok al gioco di squadra, ma niente propaganda"

ROMA - "Per rispetto alla verità e ai cittadini di Alessandria è giusto ricordare che nessun deputato ha potuto discutere emendamenti alla legge di Bilancio. La Camera, infatti, ha approvato senza modifiche il testo nella versione approvata al Senato, dove invece è avvenuta l’attività emendativa": queste le parole del capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro, in merito alla sentenza del Tribunale delle Imprese di Torino che ha condannato il Comune di Alessandria a pagare 22,6 milioni di euro per il fallimento Atm.

"Quindi non c’è mai stato un emendamento su situazioni simili a quelle del Comune di Alessandria, caduto nel vuoto per la semplice ragione che nessuno alla Camera lo ha mai potuto trattare né in commissione né in aula. Se come è avvenuto in passato si vuole fare un lavoro di squadra sempre disponibile, ma si eviti, per cortesia, una sterile propaganda fondata sul nulla oppure si ammetta che è stata citata una legge sbagliata”.