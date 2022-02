"Via Caniggia, dobbiamo rassegnarci a far vincere i vandali?"

ALESSANDRIA - Ancora una serata di paura in pieno centro: ieri sera in via Caniggia, poco prima delle ore 19, si è andati nuovamente vicini a una rissa, con tanto di intervento di due 'gazzelle' dei Carabinieri.

"E i vandali - segnala un nostro lettore - continuano come se nulla fosse a fare le loro scorribande. Qui in via Caniggia ormai è una consuetudine: mangiano e bevono nella via come tutti i cristiani, ma non buttano le cartacce, le bottiglie e le lattine nei bidoni come i cristiani... Urlano, bestemmiano, litigano e spaventano i passanti, che evitano questa strada per non incontrarli".

Aggressione in centro a minorenne, individuate le responsabili Il sindaco Cuttica di Revigliasco: "Episodi simili vanno perseguiti con la massima fermezza e celerità"

Non solo: "Aiutano a lavare la strada con sputi a non finire: perfino i lama si sentirebbero degli apprendisti. Appena le Forze dell'Ordine se ne vanno ricominciano più di prima, facendo gruppo davanti alle vetrine e non permettendo ai coraggiosi clienti di visionarle.. A volte gli si chiede con garbo di lasciare libere le entrate: sì, con educazione, perché le reazioni non sempre sono delle migliori. Per non parlare dell'arredo urbano che continuamente viene preso di mira con atti di vandalismo, mentre le piante che vengono curate dai negozianti normalmente sono vittime di amputazioni. Quanto ancora dovremo sopportare tutto questo?".