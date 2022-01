La Familiare e Nuova Boccia, partenza vincente

ALESSANDRIA - Inizia con una doppietta il campionato di serie B per le formazioni della nostra provincia.

Nel girone Ovest1 successo 'in volata' per La Familiare Glassdrive, 12-11 sulla Vadese: la partita, in realtà, si è chiusa in perfetta parità (11-11), ma per regolamento contano i risultati nelle due prove di tiro tecnico e prevale la formazione che, nei due confronti, ottiene più punti, in questo caso gli alessandrini.

Per i padroni di casa le vittorie della terna Traverso - Borsari - Maccabelli, di Gatti nel primo individuale, della coppia Ferraris - Pasquin, ancora di Traverso nel secondo tiro di precisione e della terza coppia, Ferraris - Maccabelli, pareggio (7-7) per la terna Dubois - Borsari - Pasquin.

La somma dei due tiri tecnici è 26-22 per La Familiare, che chiude così 12-11.

Nuova Boccia corsara

Vittoria esterna per la Nuova Boccia (nella foto) nel girone Ovest 3, 13-9 in casa della Savonese.

Alessandrini vincenti con Fossati - Della Piazza, con Mometto nell'individuale, con Andrea Mellerio e Campantico nei due tiri di precisione, con la coppia Torta - Mometto, con la terna Andrea Mellerio - Della Piazza - Stefano Mellerio. Un pareggio (8-8) per la terna Stefano Mellerio - Torta - Lucco Castello.