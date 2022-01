Alessandria: il mondo dell’avvocatura piange Roberta Canoria

ALESSANDRIA - È mancata questa stasera per una grave malattia l’avvocato Roberta Canoria, aveva 68 anni, moglie dell’avvocato Giuseppe Lanzavecchia.

Una vita legata al mondo dell’avvocatura alessandrina quella di Roberta Canoria, una professione e passione ereditata dal padre Luciano, già magistrato e presidente del Tribunale di Tortona.

Laureata con lode presso l’Università degli Studi di Torino, e patrocinante in Corte di Cassazione, Roberta era socia fondatrice dello studio legale insieme al marito, dopo aver maturato svariati anni di esperienza giudiziale soprattutto in ambito penalistico, patrocinando diversi procedimenti in Corte d’Assise, dedicandosi poi al Diritto Civile, svolgendo attività negli ambiti del diritto di famiglia e delle successioni.

Alla sua famiglia e all’avvocato Giuseppe Lanzavecchia vanno le condoglianze della redazione e del Gruppo Soged.