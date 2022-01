Alessandria, adesso Gori c'è

ALESSANDRIA - A volte arrivano davvero.

Non ad agosto, quando era stato Mirko Gori a scegliere di restare a Frosinone, ma a gennaio, a cinque giorni dalla fine del mercato.

Una trattativa altalenante, che si è chiusa oggi con l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 per il centrocampista classe 1993 (29 anni il 4 febbraio prossimo). "Con diritto di riscatto", come puntualizza anche il sito della società ciociara.

Gori è già a disposizione di un allenatore, Moreno Longo, che conosce molto bene, con cui ha vinto un campionato dalla B alla A, e che non ha mai fatto mistero di considerarlo una prima scelta.

In questa stagione solo 3 presenze e pochi minuti, ma Gori si è sempre allenato con il gruppo di Grosso. A Parma, però, non era andato in panchina, segnale di una partenza imminente.