I Grigi e la gente grigia: lo spettacolo è qui

ALESSANDRIA - Il risultato è lo stesso, 2-0 con un anno fa contro la Pistoiese, alla prima di Moreno Longo sulla panchina dei Grigi.

Anche quella era stata una vittoria utile, ma il peso del successo sul Benevento è enorme: da capitalizzare, certo, ma conoscendo il tecnico e i suoi uomini è una raccomandazione superflua.

Oggi intensità fin dal fischio d'inizio, attenzione, determinazione, interpretazione perfetta di una gara preparata magistralmente. Tutti al massimo, anche la gente sugli spalti, innamorata di giocatori che sanno conquistare perché danno tutto per la maglia. E, naturalmente, del loro comandante, Longo.

Lo striscione che si alza, "Adoss Mario", il coro per Mario Di Cianni, lo slo, che alla fine applaude, squadra e tifosi. Sono davvero una cosa sola e, proprio per questo, in B ci stanno proprio bene.