Jb Monferrato a canestro per la Fondazione Uspidalet

CASALE - "C'è un amico in più a sostenere la nostra causa. Siamo molto felici". L'amico in questione, per Bruno Lulani, presidente della Fondazione Uspidalet, è Jb Monferrato: l'amministratore delegato Savino Vurchio,a nome di tutti i soci, ha ufficializzato che un euro per ogni biglietto nelle gare casalinghe sarà devoluto alla Fondazione.

Una iniziativa che debutterà già domenica, per tutta la durata del campionato, e proseguirà anche nella prossima stagione, quando 5 euro per ogni abbonamento avranno la stessa destinazione benefica.

Non solo: le canotte indossate dai giocatori di Novipiù Jbm nella prima gara del prossimo campionato saranno messe all'asta e tutto il ricavato destinato al sostegno di uno dei progetti per l'Ospedale infantile di Alessandria. In particolare, per l'acquisto di un ecografo di alta fascia, con un parco sonde, che permetterà di effettuare esami sui piccoli pazienti, limitando l'impiego di radiazioni ionizzanti.

"La nostra società è molta attenta e impegnata in collaborazioni con realtà, come la Fondazione Uspidalet, che, sul territorio, hanno come finalità il benessere della comunità, soprattutto dei più piccoli. Lo sport - così Vurchio - è un grande veicolo per sensibilizzare le persone a sostenere progetti di altissimo profilo. La Jb Monferrato, tutta, soci e sponsor, hanno a cuore non solo le prestazioni sportive, ma il futuro del territorio e di chi qui vive ogni giorno".

"Pensare al futuro attraverso i bambini è la cosa più importante. Da oggi sappiamo che chi verrà a vedere una partita, lo farà con la speranza di godere di uno spettacolo sportivo e con la certezza di dare un aiuto - così Guido Repetto, ad del Gruppo Dufour Novi proprietario del marchio Novipiù e main sponsor di Jbm - attraverso noi e la Fondazione Uspidalet". Una iniziativa che piace molto anche al capitano Martinoni.

"Da sempre lo sport è sinonimo di persone che lavorano insieme per far vincere, la squadra e il singolo. Questo è il nostro stesso spirito - sottolinea ancora il presidente Lulani - quello di una squadra unita per aiutare i bambini che, per affrontare e vincere le patologie da cui sono affetti, ricorrono ai nostri ospedali".