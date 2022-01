Cascinagrossa: cade dalle scale, muore a 92 anni

CASCINAGROSSA - Le auto dei Carabinieri non sono passate inosservate in paese quando, questa mattina, sono arrivate davanti all'abitazione dove erano stati chiesti i soccorsi. E neppure l'intervento del medico legale a cui è stato affidato il compito di stabilire la natura del decesso di Maria Massobrio.

La morte sarebbe dunque da attribuire alla caduta accidentale e alle conseguenti lesioni.

ORE 20.20 - Sarebbe stata una caduta dalle scale la causa della morte di una donna di 92 anni avvenuta questa mattina in via Molinara. Un fatto accidentale che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e del medico legale per capire cos'era accaduto all'anziana.

Gli accertamenti hanno poi permesso di stabilire che cadendo, purtroppo, la 92enne ha riportato lesioni che non le hanno lasciato scampo.

Seguono aggiornamenti.