"Scelta di responsabilità": l'Ambra sospende la programmazione

ALESSANDRIA - L'Ambra di Alessandria si ferma, sospendendo la programmazione e le attività. "Comunichiamo che in seguito all’aggravarsi della situazione epidemiologica legata al Covid 19, e il conseguente passaggio del Piemonte in cosiddetta “zona gialla” con la probabilità futura di proseguire verso un’ulteriore aggravio della stessa, il Consiglio Direttivo dell’associazione Dlf Alessandria-Asti ha ritenuto, con senso di responsabilità, opportuno adottare tutte le misure atte a diminuire le possibilità di diffusione del virus, e tra queste evitare che i propri locali possano raccogliere un numero di persone tale da agevolare il contagio. Pertanto con molto rammarico, comunichiamo ufficialmente che è stata presa la decisione di interrompere e sospendere sino al termine della situazione di emergenza, la programmazione e le attività del Teatro Ambra. La riprogrammazione ripartirà con nuove date da definirsi, che comunicheremo prossimamente".

Oggi, martedì 11 gennaio, sarebbe stato in programma uno degli appuntamenti della rassegna Martedì all'Ambra, in collaborazione con Requiem for a film. L'evento è stato rinviato a data da destinarsi insieme a quello dl 25 gennaio.