Protopapa: "Oltre 250 alloggi saranno riqualificati. Anche grazie all'assessore Caucino"

ALESSANDRIA - Soddisfazione dell’assessore regionale Marco Protopapa per l’assegnazione del fondo complementare del Pnrr destinato all’edilizia residenziale: "Grazie ai 12,5 milioni di euro ricevuti verranno riqualificati più di 250 alloggi nell’Alessandrino, rendendoli più confortevoli e adatti alle necessità degli assegnatari, con interventi di efficientamento energetico quali miglioramento delle canne fumarie, degli infissi e la riqualificazione dell’impiantistica secondo più moderne e meno impattanti tecnologie. Tra questi troviamo anche due progetti approvati ad Acqui Terme e relativi agli immobili di proprietà comunale in via Santa Caterina ed in via Maggiorino Ferraris".

"Un ringraziamento da parte del nostro territorio - chiosa l'esponente della Giunta Cirio - per la preziosa segnalazione riguardo al programma 'Sicuro, verde e sociale' all’assessore regionale al Welfare con delega alla Casa, Chiara Caucino, per l’impegno svolto".