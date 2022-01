Alessandria, Cosenza ai saluti. Interesse per Arrighini

ALESSANDRIA - Ciccio Cosenza è ai saluti.

Il difensore firmerà nelle prossime ore per il Piacenza, dove ritroverà Cristiano Scazzola, che ha avuto come tecnico nella prima metà della stagione 2019 - 2020 in grigio. Per il centrale classe 1986 (36 anni il 5 febbraio) 48 presenze, una anche in questa stagione, capitano nel primo turno di Coppa Italia a Padova, ma poi finito fuori dal progetto tecnico. Su di lui alcuni club di C sud (Virtus Francavilla, Fidelis Andria, Monopoli, Potenza), ma il Piacenza ha sorpassato tutti.

Monza - Alessandria: il test premia i Grigi Vince la squadra di Longo, 3-2, dopo l'1-1 all'intervallo. A segno Di Gennaro, Chiarello e Corazza

Dalla C interesse anche per Andrea Arrighini, in scadenza di contratto: è uno dei profili individuati da Reggiana e Modena, il Padova, per ora, sta alla finestra, perché deve definire alcune uscite e lo slittamento della ripresa della Lega Pro rallenta le trattative. Il Sudtirol, che aveva fatto un primo sondaggio, ora sempre orientato sul'ex grigio Riccardo Bocalon, fuori rosa a Venezia.