ALESSANDRIA - Giornata importante all’hub vaccinale dell’ex caserma Valfrè: superato, infatti, il traguardo delle 100mila vaccinazioni.

Marco Bologna della Croce Rossa di Alessandria, Marta Scrivanti di Arpa e Andrea Morchio della Protezione civile concordano: “Obiettivo prezioso e raggiunto grazie a un grandissimo lavoro di squadra. Ma non ci fermiamo, perché la battaglia contro il Covid ancora non è finita”.