Incendio in un'abitazione a Castelceriolo

CASTELCERIOLO - AGGIORNAMENTO ORE 7.50 - Sono servite sei ore per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la villetta, con le fiamme che si erano propagate fino al tetto. Proprio la copertura, di circa 150 metri quadrati, ha rappresentato la principale difficoltà, in quanto resa instabile dalle alte temperature.

Solo con il cestello gli operatori hanno potuto operare in sicurezza rimuovendo le parti pericolanti.

Si stanno valutando le cause del rogo che ha reso la struttura inagibile.

ORE 21.05 - Tre squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria in azione in questi minuti a Castelceriolo sul teatro di un incendio a un'abitazione in via Villanova.

Non si segnalano feriti.

Il rogo è di entità rilevante ma è tenuto sotto controllo dagli operatori.