Domani i funerali di Pino Primavera

ALESSANDRIA - In chiesa non oltre 200 persone, le altre potranno seguire le esequie dal sagrato, dove verranno posizionati amplificatori. Così domani pomeriggio per i funerali di Pino Primavera, lo sportivo, molto noto non solo ad Alessandria ma in tutta la provincia, morto a 55 anni a causa del Covid che ha inciso sulle già precarie condizioni di salute. Il decesso è avvenuto a Villa Igea, ad Acqui Terme.

Addio a Pino Primavera,

allenatore e amico dello sport Si è spento nelle prime ore del mattino, a 'Villa Igea', dove era ricoverato. Aveva 55 anni

Le esequie saranno celebrate alle 15.30 nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in corso Acqui al quartiere Cristo (il rosario oggi alle 19). Prevedendo un'amplia affluenza, il parroco don Egidio Deiana, ha spiegato al 'Piccolo': "La capienza della nostra chiesa è di quasi 200 fedeli, gli altri potranno seguire dall'esterno. Abbiamo a disposizione un buon numero di volontari che potranno fare in modo che tutto si svolga in sicurezza. La preghiera, inoltre, è anche un fatto privato. E di questi tempi occorre prudenza".

Si può seguire la diretta dei funerali sul sito www.ilpiccolo.net o sulla pagina Facebook 'Il Piccolo - Alessandria'.

Lo sportivo

Certo è che Primavera è molto noto, negli ambienti sportivi e in quelli della "vita notturna", avendo prestato servizio di vigilanza in noti locali della zona. Ma è con lo sport che si è fatto conoscere. Ha allenato parecchie squadre, compresa quella femminile dell'Alessandria. Ultimamente era direttore generale della ValenzanaMado. Le testimonianze d'affetto e di vicinanza, in queste ore, sono arrivate da molti protagonisti dello sport provinciale, oltre che da alcuni calciatori che in passato hanno vestito la maglia dei Grigi.

Raccolta fondi

Gli amici, intanto, d'accordo con la famiglia, stanno avviando una raccolta fondi in sua memoria: chi volesse donare lo può fare all'iban IT15W 03069 10400 100000076900 (Intesa Sanpaolo).