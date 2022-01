Castellazzo: oltre 100 contagiati, riparte il servizio farmaci e spesa

CASTELLAZZO BORMIDA - I contagiati hanno superato quota 100 a Castellazzo Bormida. "Alle 12 di oggi 105 positività tra i residenti", conferma il vicesindaco Giuseppe Romano, responsabile, fin dalla prima ondata della pandemia, dell'Unità di crisi comunale.

Dopo il passaggio del Piemonte in zona gialla, l'amministrazione comunale, guidata da Gianfranco Ferraris, ha deciso di riattivare, anche alla luce dei numeri degli ultimi giorni, il servizio di assistenza a domicilio della popolazione. Rivolto, come già nel 2020 e nel 2021, alle persone positive al Covid, obbligate all'isolamento fiduciario o in altre situazioni di difficoltà (anche anziani e disabili). "Un servizio, completamente gratuito - spiegano Ferraris e Romano - garantito in collaborazione con il Gruppo comunale di Protezione civile: consiste nella consegna di farmaci e generi di prima necessità a domicilio e nel disbrigo di altre incombenze, da concordare, di volta in volta, con i volontari".

La spesa sarà prelevata nel supermercato o nel negozio indicato dagli interessati. I giorni di consegna sono martedì e giovedì, dalle 18 alle 19.30, sabato dalle 17 alle 19.30.

Per le prenotazioni rivolgersi direttamente al sindaco, al 3388269805. I volontari che effettuano le consegne sono tutti equipaggiati con i dispositivi di sicurezza prescritti dalla normativa in vigore per contrastare il Covid-19.