Vaccini: oggi in Piemonte oltre 43mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consuetò appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, martedì 4 gennaio, più di 43mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 43.063 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 2.994 è stata somministrata la prima dose, a 3.844 la seconda, a 36.225 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 8.063.672dosi, di cui 3.117.119 come seconde e 1.489.886 come terze.

Incidenza del contagio negli adulti

Nella settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 1323.3 casi, in forte aumento (+144,4%) rispetto ai 541.5 della scorsa settimana. Il dato è in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa.

L’aumento maggiore si registra nella fascia di età 19-24 anni che sale a 2.716 casi da 948.9 con un aumento del 186% rispetto alla settimana precedente.

La fascia 25-44 anni sale a 1958.9 casi dai 775.2 della scorsa settimana (+152,7%).

Nella fascia 45-49 anni i casi si attestano a 1353.2 dai 511.9 della settimana scorsa (+164,3%), mentre nella fascia 60-69 anni sono 842.2 in salita dai 345.9 (+ 143,5%).

Sono 557.9 i nuovi casi di Covid tra i 70-79 anni, erano 239.5 la scorsa settimana (+132,9%).

In aumento anche la fascia over80 che si conferma quella con meno casi: 332,9 questa settimana rispetto ai 141.4 del periodo precedente con un incremento del 135,4%.



Focus sul contagio in età scolastisca

Dagli ultimi dati, in Piemonte, nella settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 sono stati registrati 56.546 casi. 16.988 riguardano persone non vaccinate e di questi 3.399 sono bambini inferiori ai 10 anni.

Circa il 20% dei casi fra i non vaccinati proviene quindi da questa fascia di età, per cui la vaccinazione è partita ufficialmente il 16 dicembre.

Nella fascia di età 11-13 anni invece, dove circa il 60% dei giovanissimi è già vaccinato, i casi positivi sono stati in tutto 1.763, di cui 1.293 fra non vaccinati (73%).