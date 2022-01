Online il bando per il Servizio Civile Universale: giovani dai 18 ai 28 anni cercasi

ALESSANDRIA - E' ufficialmente disponibile online, il bando relativo al Servizio Civile Universale per il comune di Alessandria che, come di consueto, si traduce in un'opportunità formativa e lavorativa per giovani dai 18 ai 28 anni.

Quest'anno i posti disponibili sono 59 e 6 i progetti accuratamente selezionati.

Un'occasione per inserire i ragazzi e le ragazze nel mondo del lavoro, fornire loro conoscenze, metodo e connetterli ai bisogni e alle potenzialità della città.

Fra cultura e lavoro

Particolarmente sensibile al tema e all'indispensabile utilità del servizio civile è Elena Garneri, direttrice del Museo Etnografico C'era una Volta, una realtà all'interno della quale i giovani sono fondamentali per freschezza d'ingegno e dimestichezza con la tecnologia, che oggi più che mai vanno di pari passo con l'arte e la promozione culturale di progetti sociali.

"Per il nostro museo, ma per la cultura in generale, i giovani volontari forniscono un supporto prezioso, non solo umano ma anche essenziale per la vita stessa delle attività: i ragazzi sono un ponte per il futuro e questa esperienza fornisce loro una formazione e restituisce alla città nuova linfa, nuove idee" spiega con trasporto Elena.

Ad oggi, grazie al bando, la Gambarina attende nuovi ragazzi fra le sue sale: "I precedenti volontari hanno terminato il loro servizio e la loro esperienza ormai lo scorso settembre, siamo scoperti ora - specifica Elena - Per aprire le ali ai tanti progetti e alle tante collaborazioni che abbiamo all'attivo, servono giovani: il momento non è facile per arte e cultura, il Covid non ha certo aiutato questo settore, e ora attendiamo nuovi ragazzi, a loro dico: iscrivetevi! Cercateci!".

Il bando scade il 22 gennaio alle ore 14.00.

Per maggiori informazioni scrivere a servizio.civile@comune.alessandria.it