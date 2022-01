Monferrato: dieci cose da vedere

La regione Piemonte può vantare al momento ben cinque Patrimoni Unesco; tra questi i paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato. Il Monferrato (in piemontese Monfrà) è un territorio soprattutto collinare compreso per la maggior parte nelle province di Alessandria e Asti. Parlare di Monferrato - in senso lato - significa evocare sapore e profumi di vini deliziosi ma, in ogni stagione, ci sono tantissime esperienze da fare. Abbiamo perciò provato a selezionarne 10 da provare assolutamente.

1. I vigneti

Una semplice passeggiata che sia a piedi o in bicicletta è il modo migliore per immergersi nei profumi e colori di queste verdeggianti colline.

2. Visitare i castelli...

Ve ne sono moltissimi, la maggior parte trasformati in splendide residenze nobiliari. Da non perdere quelli di Gabiano (col suo labirintico giardino) o quello di Casale Monferrato.

3. ...e i luoghi sacri

Tutto il territori è ricco di piccoli e grandi edifici sacri. Da non perdere tra gli altri il Sacro Monte di Crea, suggestivo santuario facente parte dei suddetti Patrimoni Unesco della regione; per raggiungerlo, occorre fare un edificante percorso in salita, attraversando boschi di frassini e querce.

4. Gli Infernot

Dal sacro al profano. Già il nome ci fà intuire di cosa si tratti: sono degli ambienti ipogei scavati nell'arenaria, roccia sedimentaria di cui è costituito per la maggior parte il sottosuolo monferrino. L'assenza di luce e ossigeno ne fanno il luogo ideale per la conservazione dei vini destinati all'invecchiamento.

5. Le acque di Acqui

Acqui Terme, posta in posizione strategica sulla riva sinistra del Bormida, vanta alcuni importanti stabilimenti termali d'antica origine: come non sperimentare le loro acque salsobromoiodiche.

6. Casale Monferrato

Collocato in provincia d'Alessandria, è dopo il capuluogo la città più popolosa. Il centro storico è adornato da splendide architetture sia civili che religiose tra la quali la sinagoga del ghetto ebraico.

7. Nizza Monferrato

E' la capitale del Barbera, vino rosso ormai apprezzato a livello internazionale

8. Alba

Presenta uno splendido centro storico medievale perfettamente conservato nel quale spicca la chiesa romano-gotica di S. Domenico. E' indiscussa capitale del tartufo bianco.

9. Asti

Inutile dire che lo spumante qui prodotto è un simbolo noto in tutto il mondo. Da non perdere la manifestazione storica del Palio che ha luogo la prima domenica di settembre.

10. I punti panoramici

E' meraviglioso infine semplicemente andare in giro alla ricerca di punti panoramici. Panchine giganti vivacemente colorate spesso ne segnalano la presenza: che spettacolo!