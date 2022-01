Commercio: 252 le attività aperte al Cristo. "E sempre nuove richieste"

ALESSANDRIA - Sono 252 le attività commerciali presenti al quartiere Cristo di Alessandria al 31 dicembre 2021: un dato significativo che emerge dall'indagine svolta dall'Associazione Attività e Commercio del Quartiere, che ha realizzato un censimento in tutta la zona.

"Una crescita di aperture - si sottolinea - nonostante il periodo difficile (nel 2020 solo in corso Acqui 5 nuove inaugurazioni in pochi giorni) in un rione che è riuscito negli ultimi anni ad attirare visitatori e clienti grazie agli eventi di qualità e ai vari gruppi di lavoro che hanno rilanciato il territorio".

Nell'indagine spicca corso Acqui con 138 attività (l'ultima aperta a dicembre è Made In Sud), seguita da corso Carlo Marx con 33 attività, via Einaudi 22, via Maggioli 20, via Carlo Alberto 17. Attività però presenti ovunque: piazza Ceriana, via Canova, strada Casalbagliano, via della Moisa, viale Tivoli, via Norberto Rosa, via Mathis, via Grandi, via Campi, via D'Angennes, via Scazzola, via Aristo, via Vico, via Longo, via Umberto Giordano, via della Palazzina, via Santi, via Inverardi, via San Giovanni, via De Amicis, via Cassola, via Pascoli, via Simonini, strada Casalcermelli, via Bensi, via del Coniglio, via Bonardi, via Volta, via Maranzana e via De Antonio.

Immobiliare boom

"Un cenno lo meritano via Nenni (con il centro commerciale) e il Centro Dea, due zone con numeri significativi - spiega il presidente dei commercianti, Silvana Sordo - Dati importanti per il nostro commercio, in un momento difficile. Le attività hanno tenuto duro, tenendo conto che molte sono negozi storici presenti da moltissimi anni. Gli eventi degli ultimi anni hanno richiamato visitatori anche da fuori città e prima della fine dell'anno sono arrivate altre richieste di aperture, tanto che oggi sono pochi i locali ancora disponibili. Il Cristo è un quartiere con molti servizi per i cittadini. E la buona notizia riguarda anche la riapertura a giorni del punto prelievi in via Buonarroti".

Cresce anche il mercato immobiliare, come conferma Enzo Cirimele di Tecnocasa: "Il mercato immobiliare del quartiere Cristo è sempre stato caratterizzato da una forte vivacità, ma negli ultimi anni risulta essere ancora più attrattivo soprattutto per le famiglie. La forte presenza di molti servizi e delle attività commerciali di quartiere rendono il rione autonomo e proprio per questo molte famiglie lo scelgono. Prendere casa al Cristo per molte famiglie significa scegliere una realtà in cui c'è tutto. Il forte impegno dei commercianti ha acceso le luci su una zona che oggi risulta essere assoluta protagonista anche per il settore immobiliare".