"Buon anno a tutti i volontari della Protezione civile"

ALESSANDRIA - "Non voglio essere celebrativo e ripetitivo, ma il calendario non ci dà tregua: arriviamo così a concludere anche questo 2021, un altro anno dove le parole più ricorrenti sono state emergenza sanitaria, pandemia, Covid-19. Il 2021 è iniziato con l'arrivo delle prime dosi di vaccino, e non a caso il prezioso siero è giunto a bordo dei nostri mezzi di Protezione civile, 'accompagnato' dai nostri volontari": con queste parole, il coordinatore territoriale del volontariato di Protezione civile di Alessandria, Andrea Morchio, desidera augurare buon anno a tutti i volontari.

"Da quel momento è partita la campagna di vaccinazione nella quale tutti noi abbiamo già fatto la storia - prosegue - Voglio ricordare chi siamo 'noi di Alessandria', siamo quelli che arrivano per primi e vanno via per ultimi, siamo quelli che lavorano a fianco dei professionisti del soccorso, insieme a persone con altre divise come se ci conoscessimo da tempo. Siamo quelli che non hanno bisogno di una mail per capire che bisogna andare, siamo quelli che la notte non esiste se c'è da lavorare per gli altri nel fango al freddo, al caldo e nel fuoco. Ricordate: 'Un eroe è un normale essere umano che fa la migliore delle cose nella peggiore delle circostanze'. Auguro a tutti un felice anno nuovo... e magari un pochino più tranquillo".