Alessandria, idea Liotti a sinistra

ALESSANDRIA - Daniele Liotti, ancora lui.

Anche l'Alessandria si fa avanti per il difensore sinistro, classe 1994, che dopo due anni, e una promozione dalla C alla B conquistata, può lasciare la Reggina.

Già in estate c'era stato un interessamento della società grigia, ma il giocatore aveva preferito restare a Reggio Calabria: 14 presenze, un assist e un gol, ma solo 6 a tempo pieno, le altre con minutaggi non sempre ampi, e il cambio di guida tecnica, da Aglietti a Toscano, non sembra aver migliorato la sua posizione, meno di un quarto d'ora contro il Como, mentre nella gara precedente, contro i Grigi, era rimasto in panchina.

Su di lui anche Brescia, Crotone e Cosenza, le altre due calabresi che, al contrario dell'Alessandria, sono intenzionate a realizzare, nel mercato dal 3 gennaio, un 'restauro' massiccio.

Per aggiungere un over si deve liberare uno dei 18 slot, ma un accordo con Liotti potrebbe permettere anche di alzare la posizione di Parodi e dare una alternativa in più a Longo.