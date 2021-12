La Nord e Museo Grigio: 4mila euro per l'Infantile

ALESSANDRIA - E' davvero grande il cuore dei tifosi alessandrini: ben 4mila euro raccolti grazie all'iniziativa della Gradinata Nord e di Museo Grigio, con raccolta anche durante le gare con Cittadella e Parma, da Corner e nelle molte occasioni di incontro in queste settimane, oltre che con la vendita delle spillette realizzate dalla Brigata Spinello.

I promotori hanno già effettuato il bonifico all'Azienda ospedaliera per l'Ospedale Infantile dove, a inizio della prossima settimana, il 27 o il 28 dicembre, una delegazione consegnerà un peluche per ogni piccolo paziente ricoverato, grazie alla generosità della ditta Plush&Co di Novi, che ha aderito anche quest'anno all'inziativa.