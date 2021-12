Concerto di Natale con le musiche di Corelli e Mozart

ALESSANDRIA - Il conservatorio Vivaldi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria invitano la cittadinanza al Concerto di Natale che si terrà giovedì 23 dicembre, alle ore 18, al Teatro Alessandrino, in via Verdi 12, ad Alessandria.

Sul palco l’Orchestra Sinfonica del conservatorio diretta da Marcello Rota, che eseguirà il Concerto grosso in sol minore op. 6 n. 8 ‘Fatto per la notte di Natale’ di Arcangelo Corelli e la Serenata n. 9 in re maggiore K320 ‘Posthorn’ di Wolfgang Amadeus Mozart.





Questa iniziativa è resa possibile grazie alla convenzione triennale che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Vivaldi hanno sottoscritto la scorsa estate, per la realizzazione di un progetto proprio di alleanza strategica pluriennale. Tra gli obiettivi previsti dalla convezione rientra anche il reperimento di spazi per attività didattiche di insieme e per grandi eventi a favore del pubblico cittadino.



Il Concerto di Natale è aperto al pubblico esterno fino a esaurimento posti. L’ingresso è gratuito e in conformità alle disposizioni vigenti sullo spettacolo dal vivo. Per partecipare è necessaria la prenotazione online (aperta fino a giovedì 23 dicembre alle ore 13) sulla piattaforma Metooo, sulla pagina dedicata all’evento. Per maggiori informazioni consultare il sito

web www.conservatoriovivaldi.it oppure scrivere a info@conservatoriovivaldi.it.