Giocare o rinviare: le società sono divise

ALESSANDRIA - Si gioca come da calendario, il 26 e il 29, o si rinvia? I club di serie B sono divisi sulla soluzione da adottare e l'assemblea della Lega B, giovedì,convocata "d'urgenza" proprio per deliberare sulla situazione legata alla nuova impennata del covid-19, deciderà la strada da intraprendere.

Però, nel frattempo, alla Spal, che ha giocato regolarmente a Frosinone, cresce il numero dei positivi. Anche nel Lecce, che ieri sera non è sceso in campo con il Vicenza, sarebbero emersi altri casi e l'evoluzione ha, di nuovo, i tempi dei tamponi che le squadre devono effettuare ogni 48 ore se si accerta anche una sola positività nel gruppo.

C'è chi vuole proseguire, perché il calendario è, comunque, fitto, con le soste per le nazionali. E chi, invece, preferisce fermare e spostare di due settimane le ultime due partite del 2021. Terza opzione: decidere caso per caso, anche se si è visto che l'atteggiamento delle Asl è diverso in ogni realtà e questo potrebbe creare una disparità di condizioni e scelte, penalizzante per alcuni.

Se l'assemblea, giovedì, deciderà uno slittamento, l'ultima di andata e la prima di ritorno si disputeranno con il mercato già aperto e con rose modificate rispetto alle attuali.

Due pullman

Se il 26 Vicenza - Alessandria si giocherà regolarmente, i tifosi ci saranno. Completo il pullman della Nord, con partenza alle 10 da piazza Perosi, ancora qualche posto in quello del Centro Coordinamento Grigi Club (iscrizioni al 3389065045, da Corner e a L'amico fruttaio), in strada alle 10.30. Con una raccomandazione dei responsabili dei gruppi organizzati, "acquistate i biglietti, on line su Ticketone, solo dopo l'assemblea di giovedì". Il Veneto è in zona gialla e, quindi, è necessario il supre greenpass in versione cartacea.