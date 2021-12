Furto di Natale: rubati i giocattoli di una bambina sotto l'albero

ALESSANDRIA - È successo nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì, al terzo piano di una palazzina di Spalto Borgoglio: i ladri si sono introdotti nell'appartamento di una giovane coppia e, a sorpresa, hanno scartato e rubato tutti i giocattoli che erano stati disposti sotto l'albero di Natale per la loro bambina di tre anni e mezzo.

«Non ci sono segni di effrazione sulla porta d'ingresso - racconta affranto l'inquilino derubato - Chi si è introdotto in casa ha probabilmente approfittato della porta chiusa non correttamente, ma la cosa curiosa, nonché la beffa e lo sfregio, è che sono stati portati via i regali della nostra bambina, tutti pronti per il 25 e anche alcuni vestiti di mia moglie. Tutti gli oggetti di elettronica che avevamo in casa, compresi alcuni gioielli, invece, non sono stati toccati, hanno proprio scelto cosa prendere e cosa no».

A mancare all'appello c'è anche la copia della chiave della porta d'ingresso. I Carabinieri, accorsi subito sul posto, hanno raccolto la testimonianza della coppia che, oltre al senso di smarrimento si trovano ora a fronteggiare l'amarezza emotiva di un Natale “profanato” .