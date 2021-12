Alessandria - Parma, la sfida

ALESSANDRIA - Un cambio obbligato e di ruolo, Beghetto per Lunetta, Pierozzi al posto di Mustacchio, recuperato, ma in panchina, in difesa torna Di Gennaro, in attacco Arrighini.

Queste le scelte per la sfida con il Parma di Moreno Longo, che all'ultimo perde anche Benedetti, oltre a Celesia, in difesa e in panchina ha nove uomini, compresi i due portieri

Iachini gioca, un po' a sorpresa, la carta Schiattarella, che si è allenato solo ieri con la squadra. In attacco Benedyczak preferito a Tutino per far coppia con Inglese.

ALESSANDRIA - PARMA

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

16' E' in posizione di fuorigioco Vazquez sul secondo palo, servito da Rispoli



15' Parma prova ad alzare la pressione

12' Ci prova Benedyczak, dal limite: altissimo

8' Si fa largo al limite Milanese, conclusione sul fondo

7' La fisicità del Parma contro la velocità dell'Alessandria

1' Spettacolare ed emozionante la sciarpata cantando l'inno

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri: Prestia, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi, Ba, Milanese, Beghetto; Chiarello, Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Russo, Marconi,Bruccini, Mustacchio, Casarini, Palombi, Mantovani, Kolaj. All.: Longo

Parma (3-5-2):Buffon; Danilo, Cobbaut, Osorio; Rispoli, Schiattarella, Sohm, Vazquez, Delprato; Ingliese, Benedyczak. A disp.: Colombi, Iacoponi, Brunetta, Tutino, Juric, Zagaritis, Camara, Busi, Bonny, Circati, Correia, Man. All.: Carillo (al posto di Iachini, squalificato)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Vono di Soverato e Frontemurato di Roma2, quarto ufficiale Giaccaglia di Jesi. Var Nasca di Bari, assistente Var Bercigli di Firenze

Note: Giornata fredda, terreno in buone condizioni . Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: